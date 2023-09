Ucraina susține că Rusia a pierdut peste 278.000 de soldaţi în luptă

10:50

Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 3%, în cursul zilei de miercuri. Pe piață există temeri legate de ofertă, în contextul în care OPEC+ a anunțat reduceri ale producției, iar stocurile din SUA au scăzut mai mult decât estimau analiștii.