Nouă pretendenți la funcția de primar de Ungheni

15:20

Fosta deputată Arina Spătaru, președinta partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), a solicitat pază personală de la Centrul Național Anticorupție deoarece, spune ea, intimidările în adresa sa devin din ce în ce mai obraznice. Aceasta, după ce a devenit cunoscut că a avut rolul unui agent sub acoperire... The post Arina Spătaru a solicitat pază personală de la CNA appeared first on ALBASAT.