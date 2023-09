2 octombrie a fost declarată zi de doliu național, în legătură cu funeraliile lui Ion Druță

09:00

Marcel Paladi, tânăra care și-a pierdut ambele picioare în accidentul de pe Viaduct, și părinții copiilor uciși în accidente rutiere, vor organiza un marș în centrul Chișinăului. Aceștia cer autorităților să înăsprească sancțiunile pentru șoferii care conduc fără permis, în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Victimele accidentelor rutiere au înregistrat un mesaj video