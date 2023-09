Acordarea compensațiilor pentru perioada rece a anului 2023-24 – Ministerul Muncii și Protecției Sociale vine cu explicații

13:30

După ce premierul Recean a anunțat într-un mod triumfalist despre majorarea sporurilor slariale în valoare de 1 miliard 300 de milioane de lei, în mai multe domenii, Federația Sindicală a Educației și Științei a venit cu câteva precizări. Sindicatele de profil constată că în domeniul educației salariile continuă să fie mici, iar acordarea unui spor ... Sindicatele din educație nemulțumite de salariile mici din sistem, iar sporul de 5000 de lei oferit de Guvern nu rezolvă problema The post Sindicatele din educație nemulțumite de salariile mici din sistem, iar sporul de 5000 de lei oferit de Guvern nu rezolvă problema appeared first on Politik.