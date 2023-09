2 octombrie, zi de doliu național, în legătură cu funeraliile lui Ion Druță

09:40

Statele Unite au solicitat Ucrainei realizarea unei serii de reforme urgente în agențiile sale anticorupție, sistemul de justiție și în sector de securitate, conform unei scrisori al cărei conținut a fost dat publicității de Ukrainska Pravda, citată caleaeuropeană.ro. Solicitările au fost înaintate de consilierul adjunct pentru securitate naţională al Casei Albe, Mike Pyle, premierului Denis […]