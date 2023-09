Datoria externă brută a R. Moldova crescut cu aproximativ 7% în prima jumătate a anului

09:20

Candidatul PSRM la funcția de primar al Capitalei, Adrian Albu, declară că Comisia Electorală Centrală s-a transformat în unul dintre multiplele instrumente ale statului capturat de PAS. Aceștia fac reguli electorale după bunul plac și nu în interesul cetățenilor Republicii Moldova, așa cum ar trebui să fie. Alte instituții ale statului, în special cele represive, […]