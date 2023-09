Ion Druță va fi adus luni la Soroca. Renato Usatîi propune să fie decretat zi de doliu național

08:30

Fostul secretar de stat american Hillary Clinton l-a ironizat marţi pe preşedintele rus Vladimir Putin cu privire la extinderea NATO, spunând: "Păcat, Vladimir. Tu ai atras-o asupra ta", relatează Reuters. Revenind la Departamentul de Stat pentru dezvăluirea portretului său oficial, Hillary Clinton s-a folosit, de asemenea, de ocazie pentru a-şi arăta dezgustul faţă de politicile […]