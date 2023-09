Serghei Erlih: Există mai multe forme ale propagandei ruse în Republica Moldova

20:00

Persoanele care au avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl nu vor mai trebui să depună în fiecare an cerere pentru ajutorul material unic pentru însănătoșire/întremare, din moment ce acest drept a fost stabilit primar de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Un proiect în acest sens a...