NEWS ALERT Locuitorii din Galați, Tulcea și Brăila avertizați prin Ro-ALERT că există posibilitatea „căderii unor obiecte din spațiul aerian”

07:10

Horoscop 28 septembrie – o zi cu veşti bune. O să ne bucurăm de o stare de graţie, chiar şi fără motiv, dar ceva confirmări de bine o să primim. BALANŢĂ O să vă daţi întâlnire cu cineva care e pe lungimea voastră de undă şi o să vedeţi ce se întâmplă în relaţia de […] The post Horoscop 28 septembrie – zodia care trebuie neapărat să meargă la un control medical appeared first on Omniapres.