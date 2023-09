AEE verifică gradul de pregătire a centralelor termice pe biocombustibil solid din instituțiile publice, pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2023-2024

14:20

genția pentru Eficiență Energetică anunță despre încheierea procesului de evaluare a Apelurilor de Propuneri de Proiecte din cadrul concursului pentru startup-urile din cadrul proiectului Clean Technology Innovation Programme for SMEs Start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova), ediția 2023. Din cele 136 de aplicări inițiate, 55 de aplicări au fost finalizate cu succes și […]