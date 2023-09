Femeile de la Penitenciarul 13 din Chișinău, vor beneficia de servicii și condiții medicale mai bune

22:10

Cetățenii vor primi compensații mai mici la facturi în acest an, spune ministrul Muncii // VIDEO Cetățenii Republicii Moldova vor primi compensații la facturi și iarna care vine, doar că vor fi mai mici comparativ cu cele de anul trecut, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV. Bugetul disponibil în acest an pentru compensații la facturi este mai mic decât cel de anul trecut, pentru că și tarifele sunt mai mici com...