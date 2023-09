Carburanții vor fi mai ieftini în weekend. ANRE: Experții și traderii internaționali, tot mai îngrijorați de evoluția prețului la motorină

19:40

Update: UE a extins cu un an, până în martie 2025, dreptul refugiaților din Ucraina de a rămâne în statele membre, pe măsură ce războiul Rusiei împotriva țării lor continuă, scrie The Guardian. UE a implementat o directivă de protecție temporară la câteva zile după invazia Moscovei, în februarie 2022, pentru a permite milioanelor de […] Articolul Război în Ucraina, ziua 582: UE a extins cu un an dreptul refugiaților din Ucraina de a rămâne în statele membre apare prima dată în Vocea Basarabiei.