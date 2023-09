Putin apelează la un fost locotenent al lui Prigojin să antreneze soldați pentru a lupta în Ucraina. Cine este „Căruntul”

08:50

Acordurile în domeniul securității sociale semnate de R. Moldova cu Spania și Italia nu sunt încă funcționale, la peste un an de la semnarea documentelor la Madrid și peste doi ani – la Roma. Potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), solicitați de ZdG, tratatul cu Italia va intra în vigoare la data …