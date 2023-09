Cum a fost felicitată Marcela Paladi la împlinirea vârstei de 26 de ani de către cei apropiați

17:30

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat astăzi la deschiderea celei de-a 4-a ediții a conferinței Fix It In Post, care se desfășoară la Mediacor. „Am participat astăzi la deschiderea celei de-a 4-a ediții a conferinței Fix It In Post care se desfășoară la Mediacor. Invitatul special din acest an este Jonathan Nolan,