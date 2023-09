Irina Vlah: Ne putem trezi și cu schimbări constituționale chiar peste noapte

21:00

Boris Gîlca vine cu unele precizări cu referire la informatia de azi din presa despre o pretinsa perchezitie in jud. Brasov. Aștept ca instituțiile competente să încheie deplin ancheta. Eu mă declar nevinovat. „Cu toată certitudinea, am fost și sunt corect, iar pe pretinsa învinuire mă declar (și sunt) nevinovat", susține Boris Gîlcă. 1. Este […]