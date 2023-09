Directorul Agenției Relații Interetnice își suspendă activitatea. Va candida la șefia Primăriei Cahul

14:40

În acest an, în premieră pentru cinematografia modernă a țării, la selecția națională au participat patru filme produse în Moldova. Comitetul de selecție din Republica Moldova pentru premiile Oscar 2024 a înaintat filmul TUNETE la prestigiosul concurs internațional. Decizia a fost luată luni, 25 septembrie. În acest an, comitetul de selecție a fost format din 17 membri, printre care Virgiliu Mărgineanu, Vlad Druc, Dumitru Olărescu, Petru Hadârcă, Ruben Agadjanean, Leontina Vatmanu, […]