update | Deținutul de la Brănești, care a evadat joi, a fost reținut de oamenii legii

„Fenomenul de răpiri se perpetuează în stânga Nistrului", iar tinerii liceeni cu vârstele de sub 18 ani, sunt înrolați contra voinței acestora. Despre aceasta a declarat avocatul Asociației Promo-LEX, Pavel Cazacu, transmite Știri.md. „Se înregistrează aceste tentative de racolare sau de înrolare forțată în armată transnistreană. Mai mult ca atât, …