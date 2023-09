Guțul și Constantinov cer ajutorul MAI și SIS: vor să le găsească șefi din domeniu în Găgăuzia

11:30

Președintele Republicii ruse Cecenia Ramzan Kadîrov a publicat un videoclip în care fiul său Adam Kadîrov bate un tânăr, cercetat penal pentru arderea unui Coran, într-un centru de detenție preventivă. Mai mult, liderul cecen a declarat că „se mândrește" cu fapta copilului său, care are vârsta de 15 ani. Un tânăr din Volgograd, cercetat pentru […]