Energocom mai aproape de huburile europene de gaz – Compania a încheiat procedura de înregistrare cu doi operatori de transport al gazelor naturale

22:20

„UE nu mai condiționează integrarea europeană a RM cu reintegrarea țării și soluționarea conflictului transnistrean. Pe de altă parte, oamenii noștri de pe malul stâng vor vedea ce înseamnă integrarea în UE”, spune președintele Maia Sandu. Totodată, ea a declarat la TV8 că nu se renunță la regiunea transnistreană. „Desigur că ne-am dori să fie ... Maia Sandu: Reintegrarea celor două maluri ale Nistrului se poate realiza și după aderarea Moldovei la UE The post Maia Sandu: Reintegrarea celor două maluri ale Nistrului se poate realiza și după aderarea Moldovei la UE appeared first on Politik.