Soluția lui Adrian Albu pentru ambuteiajele din Chișinău

18:00

Urmare a declarațiilor publice lansate de către reprezentanții unei formațiuni politice, Serviciul de Informații și Securitate face următoarele precizări: Serviciul de Informații și Securitate a acordat suport operațional în cadrul dosarului penal gestionat de către Procuratura Anticorupție. Asigurăm că, investigațiile penale pe acest caz se efectuează în limitele legislației procesual penale, inclusiv cu respectarea tuturor […] The post Arina Spataru nu era agent sub acoperire când l-a vizitat pe Șor în Israel appeared first on Omniapres.