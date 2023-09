Testamentul lui Ion Druță: „Corpul meu neînsuflețit să-l întoarceți în mica mea patrie”

12:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat miercuri, 27 septembrie, prețurile maxime de comercializare pentru litrul de motorină și benzină în Republica Moldova, valabile pentru joi, 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, litrul de benzină va costa 26,66 lei, iar cel la motorină – 24,72 lei. Precizăm că Parlamentul a decis … The post Ieftinire ușoară a carburanților: Plafonul stabilit de ANRE pentru joi first appeared on ZUGO. Articolul Ieftinire ușoară a carburanților: Plafonul stabilit de ANRE pentru joi apare prima dată în ZUGO.