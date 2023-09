IMAS: Campaniile derulate de Renato Usatîi duce Partidul Nostru în Parlament

12:30

Republica Moldova este condusă de o grupare criminală organizată, numită PAS, care are un lider informal, numita Maia Sandu. Numărul infracțiunilor comise de către aceștia crește pe zi ce trece, este de părere Adrian Albu, candidatul PSRM pentru funcția de primar general al mun. Chișinău. "Aseară, liderul grupării criminale PAS, Maia Sandu a recidivat cu […]