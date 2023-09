Vladimir Putin, mai izolat ca oricând, ia decizii fără să asculte statul major al armatei ruse

05:40

Rusia negociază deja cu Iranul cu privire la furnizarea de rachete cu rază lungă de acţiune, profitând de faptul că rezoluţia ONU care interzice astfel de operaţiuni va expira în curând. Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) din SUA a indicat în analiza sa zilnică de joi că, potrivit […] Articolul Rusia ar negocia cu Iranul achiziționarea de rachete cu rază lungă de acțiune apare prima dată în Disinfo.