CEC a acreditat încă 20 de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor locale din 5 noiembrie

16:50

No Messi, no party! Fără argentinian în teren, Inter Miami a pierdut marea finală Inter Miami a disputat joi dimineață finala US Open Cup, împotriva lui Houston Dynamo, scor 1-2. Echipa antrenată de Gerardo Martino nu l-a putut folosi pe Lionel Messi (36 de ani), care s-a accidentat ușor la meciul din campionat cu Toronto, scor 4-0, și a cerut să fie înlocuit în minutul 37. Antrenorul argentinian a așteptat până în ultimul moment pentru a afla dacă poate miza pe serviciile lui Messi, însă în fin...