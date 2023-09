Plus Minus, 28 Septembrie

19:00

Martin Scorsese a pășit pe covorul roșu la New York, pentru premiera noului său film, "Killers of the Flower Moon". Povestea, care îi are pe Robert De Niro, Leonardo DiCaprio și Lily Gladstone în rolurile principale, este considerată una dintre cele mai puternice lucrări cinematografice ale anului. „Killers of the Flower Moon” se bazează pe cartea omonimă a lui David Grann, care investighează zeci de asasinate ale membrilor tribului Osage din Oklahoma, petrecute în realitate în anii ’20 ai secolului trecut.