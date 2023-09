FOTO „Sunt onorat”: Promisiunea dată de Grosu, după ce a fost decorat de Zelenski

10:00

De 20 de ani, cei mai mari investitori străini din Moldova, uniți în Asociația Investitorilor Străini (FIA), lucrează împreună cu autoritățile pentru a îmbunătăți climatului investițional din țară. Este vorba despre cele mai active întreprinderi, care împing înainte industriile lor, influențează dezvoltarea durabilă a economiei în ansamblu și a sferei sociale. Despre realizările asociației, obiectivele și planurile pentru viitor ne-a povestit într-un interviu Veronica Malcoci, […] The post Veronica Malcoci, GRAWE Carat: Climatul de afaceri poate fi îmbunătățit doar prin sinergia eforturilor businessului și autorităților appeared first on NewsMaker.