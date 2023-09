Michael Gambon, actorul care l-a jucat pe profesorul Dumbledore în „Harry Potter”, a decedat la vârsta de 82 de ani

09:20

Pierderea actelor de identitate este un incident neplăcut. Dacă vă aflați în Moldova, știți exact cum trebuie să acționați în continuare. Dar dacă vi se întâmplă în străinătate? NM vă spune ce să faceți dacă ați pierdut documentele în străinătate. PASUL 1. Poliția Dacă credeți că actele de identitate și alte lucruri v-au fost furate, […]