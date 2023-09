VIDEO/ Știrile serii prezentate de Nicoleta Toacă

12:20

Update: Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 330 de soldați, 4 tancuri, 12 alte blindate, 38 de tunuri, 1 lansator multiplu de rachete, 1 sistem antiaerian, 2 echipamente speciale și 23 de diferite vehicule. These are the indicative estimates of Russia's combat losses as of Sept. 28, according to the Armed Forces of Ukraine.