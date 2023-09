Ion Druță s-a stins din viață! Scriitorul avea 95 de ani

08:50

Pe 29 septembrie 2023 are loc Luna Recoltei, ultima superlună din acest an. Luna plină din septembrie afectează mai multe zodii. Iată ce nativi au de suferit în ziua de vineri. Superlunile au loc atunci când astrul ajunge în punctul din orbita sa cel mai apropiat de Pământ, ceea ce o face să apară […] Articolul Luna Recoltei din 29 septembrie 2023, ultima superlună din acest an. Cum sunt afectate zodiile de luna plină în Berbec apare prima dată în ea.md.