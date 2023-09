Șase tineri au intentat un proces împotriva a 32 de guverne, inclusiv toate statele membre ale UE și Marea Britanie

10:10

Primii 10 candidați la funcția primar general al municipiului Chișinău au fost înregistrați de către Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău. Totodată, dosarul lui Mihail Bagas a fost retras de către Partidul Liga Orașelor și Comunelor, care îl desemnase. Contactată de IPN, președinta Consiliului, Viorica Gadîmba, a declarat că …