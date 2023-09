Îngrijorați de importul masiv de floarea-soarelui din Ucraina, fermierii î-l acuză pe ministrul Agriculturii că lobează interesele unui monopolist

12:20

Campioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol, a pierdut meciul cu AS Roma din prima etapă a fazei grupelor Ligii Europei Campioana Republicii Moldova a fost învinsă pe teren propriu cu 1-2 Oaspeții au deschis scorul în prelungirile primei reprize prin campionul mondial Leandro Paredes. Argentinianul a început meciul ca rezervă însă l-a înlocuit în minutul 28