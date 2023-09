Ministrul Finanțelor desemnat, Petru Rotaru, va depune jurământul de învestire în funcție

15:10

A fost deschisă o nouă grădinița în orașul Sângera. Astfel, copiii vor frecventa instituția de educație timpurie care dispune de condiții moderne. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Grădinița are o capacitate de 320 de locuri, iar activitatea educațională va fi organizată în 14 grupe. Pentru edificarea grădiniței din bugetul Primăriei Chișinău au fost alocate 90%