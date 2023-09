Andrei Spînu: De anul viitor taxă de modernizare a Aeroportului nu va mai fi

20:30

Un studiu efectuat de experţii Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" arată că, an de an, comerţul ilegal cu produse de tutun este în creștere. Cea mai gravă situaţie este în cazul produselor de narghilea şi a ţigărilor electronice vândute la negru, la colţuri de stradă sau pe Internet. Serviciul vamal susţine însă că traficul cu produse de tutun este in scădere și se fac tot mai multe capturi.