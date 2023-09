Ion Chicu: Să alungi de la evenimentul festiv învățătorii pe criterii politice, e incredibil

16:10

Stimați profesori, vin alegerile și deodată guvernarea e interesată de noi, spune profesorul Vasili Tataru. Potrivit lui, deja înșuși președintele țării ne invită la Forum. Ce valoroși am ajuns în prag de alegeri! Profesorii numără zilele până la salariu, dar Guvernarea ne invită la cafea. Problemele profesorilor se discută la conferințe pedagogice, de cei de […]