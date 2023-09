Mercenarii Wagner au revenit pe frontul din estul Ucrainei

06:30

Formată de la zero în urmă cu un an, brigada cunoscută sub numele de „Măgura”, a fost pregătită pentru contraofensivă; soldații săi, antrenați în țările NATO și înarmați cu echipamente occidentale noi superioare, urmau să fie vârful de lance al avansului aici. Dar prima confruntare cu rușii a fost dură. După o perioadă lungă de […] Articolul Povestea brigăzii instruite de NATO care a reușit până la urmă să spargă linia Surovikin în regiunea Zaporojie apare prima dată în Disinfo.