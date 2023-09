Deputat PAS: Noua componență a CSP, probabil, va selecta viitorul procuror general

22:50

Echipa AS Roma a ntrenată de faimosul antrenor portughez Jose Mourinho a aterizat pe Aeroportul Internațional Chșinău în această seară împreună cu toată delegația clubului AS Roma. Celebrul tehncian, „The Special One" alături de elevii săi, printre care vedete ale fotbalului mondial precum Romelu Lukaku sau Pablo Dybala, au fost înâmpinați la ieșirea din aeroport