Amintiri Luminoase: eveniment de comemorare pentru Eugeniu și Maria Covalschi din Nisporeni

08:50

La 3 octombrie Parlamentul European va analiza raportul de țară privind progresele Republicii Moldova în implementarea celor 9 recomandări ale Comisiei Europene. O spune europarlamentarul român, Corina Crețu, care și-a exprimat speranța că Republica Moldova va începe negocierile de aderare la sfârșitul acestui an. Potrivit eurodeputatului, odată cu deschiderea negocierilor... The post Corina Crețu: Odată cu deschiderea negocierilor Republica Moldova va beneficia de fonduri de preaderare appeared first on ALBASAT.