Victor Osimhen ia în considerare să o dea în judecată pe Napoli, după ce a fost ironizat chiar de echipa sa

16:40

Chelsea, acord pentru afacerea de 46 de milioane de euro pe an. Noul sponsor al echipei Chelsea a primit acordul din partea Premier League pentru ca Infinite Athlete să devină noul sponsor al clubului. Afacerea va aduce în conturile echipei lui Pochettino 46 de milioane de euro pe an. Chelsea a încheiat un contract în valoare de 46 de milioane de euro pe an cu compania americană Infinite Athlete, în urmă cu aproape o lună. Clubul căutase un nou sponsor, după ce înțelegerea cu Three a expirat, ia...