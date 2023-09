Ion Chicu: Maia Sandu, ai ajuns să te temi de învățători …?

08:40

Horoscop 18 septembrie – o să ne dăm interesul să lăsăm deoparte lucrurile care ne apasă, ne fac viaţa amară şi să vizualizăm stări pozitive, care să ne tapeteze frumos, sufletul. FECIOARĂ Sunt lucruri de remediat, or mai fi şi bani pe care să-i recuperați şi apar oportunităţi de a face rost de sume suplimentare, […] The post Horoscop 18 septembrie – CAPRICORN – se poate să semnaţi un contract pe care v-aţi străduit appeared first on NEXTA.