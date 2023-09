(video) Zaharova: Politicienii din Moldova, care susţin colaborarea cu Rusia, sunt percheziționați. Ați văzut ceva similar față de cei care se întâlnesc cu americanii?

14:10

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, locuiește într-o casă de milioane, din Ratuș, pe care nu ar fi declarat-o. Despre aceasta a anunțat liderul partidului „Democrația Acasă”, care a făcut și un un filmuleț cu locuința ministrului. Potrivit soției lui Buzu, casa are 180 de metri pătrați. „Faptul că nu a indicat în declarația de avere și interese personale o casă de milioane la Ratuș, în care trăiește el cu familia lui, este un motiv foarte serios pentru a fi demis din funcția de ministru”, susține Costiuc. La rândul său, soția lui Buzu a spus că ea activează în domeniul privat, iar pentru casă au fost luate împrumuturi și credite. „Dumnevoastră puteți vorbi cu soțul meu, domnul Alexei. 600 de metri casa nu are. Are 180 de m2”, a spus soția ministrului.