Studiu de caz: Cum manipulează unele instituții media prezentarea sondajelor de opinie

Luis Alfredo Garavito, cunoscut sub numele infam de „Bestia" sau „Monstrul din Genova", ar putea fi eliberat condiționat, deși a recunoscut că a violat, torturat și ucis peste 190 de copii și adolescenți în Columbia, Venezuela și Ecuador, scrie stirileprotv.ro. În Columbia, legea permite consolidarea pedepselor, ceea ce duce la …