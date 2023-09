L-au ajuns blestemele. Un bărbat din Căușeni, trimis la închisoare după ce și-a snopit în bătaie propria mamă

22:50

Republica Moldova nu are premise de micșorare a tarifelor la gaze naturale până la finele acestui an. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului de Administrație al companiei „Moldovagaz”, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Puterea A Patra”. „E una ce se declară, la ce preț cumpără gazele naturale Energocom și alta e ce factură ne livrează. Factura diferă cu mult. Presa scrie despre 430-450 de dolari, însă factura este mult mai mare. Nu vă pot spune exact, dar e vorba de peste 600 de do...