VIDEO Natalia Morari: Maia Sandu, o voce constantă în reforma Justiției, acum e tăcută!

21:40

BREAKING NEWS: Renato Usatîii declară că astăzi Mihail Bagas a devenit o problemă atât pentru Ilan Șor, cât și pentru cei din PAS! The post BREAKING NEWS: Renato Usatîii declară că astăzi Mihail Bagas a devenit o problemă atât pentru Ilan Șor, cât și pentru cei din PAS! appeared first on Omniapres.