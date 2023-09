Proceduri mai simple pentru plasarea pe piață a produselor alimentare a micilor producători

10:00

Oamenii legii anunță o captură de circa 4 kg de aur în Orhei și Chișinău, de la persoane și magazine cu ateliere specializate în fabricarea articolelor din aur dar și gravarea falsă a brand-urilor vestite pe diferite bijuterii. Măsurile au fost efectuate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei …