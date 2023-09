Solidaritate în acțiune: Cum ajutorul umanitar ceh în Republica Moldova a schimbat viața comunităților ucrainene

09:20

Semințele de in oferă numeroase beneficii organismului, având un conținut bogat de minerale, acizi grași polinesaturați, vitaminele B1, B2 și E, mucilagii și proteine. Chiar dacă unele persoane se feresc să le consume, specialiștii susțin că semințele de in sunt ideale într-o dietă echilibrată. Aceste semințe sunt clasificate ca superalimente și sunt recomandate de către […] Articolul Amestecă iaurt cu semințe de in. Secretul experților pentru cea mai mare problemă a femeilor apare prima dată în ea.md.