CJI lansează a doua ediție a Forumului de Educație Media – Moldova Media Literacy Forum 2023

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă perpetuarea practicilor abuzive și ilegale în raport cu jurnaliștii din partea Tiraspolului și cer autorităților constituționale ale Republicii Moldova să asigure cetățenilor săi drepturile și libertățile garantate de lege. La 21 septembrie, fotojurnalistei Elena Covalenco i-a fost adusă la cunoștință o interdicție de intrare pe teritoriul regiunii transnistrene. Autoritățile neconstituționale…