Candidatul independent Victor Spinei s-a înregistrat în cursa pentru Consiliul Raional Soroca

11:00

Carolina, tânăra de 23 de ani care cum un an în urmă a trăit adevărate clipe de groază după ce a supraviețuit în urma unui incendiu la o stație PECO, are nevoie de ajutor. Mama fetei a venit cu un apel adresat oamenilor cu inimă mare de a o ajuta pe fetița care are […] Post-ul Apel de ajutor pentru Carolina: A suferit un incendiu la o stație PECO apare prima dată în Observatorul de Nord.