Grain Academy 2023: Aflați ultimele tendințe de pe piețele cerealelor de la speakeri de top

Pe parcursul acestui an, am atins acest subiect al pagubelor provocate de Lobesia (Polychrosis) botrana – eudemisul viței de vie, popular cunoscută ca molia verde a strugurilor. În articolul precedent aminteam că majoritatea autorilor susțin că specia Lobesia botrana prezintă două sau trei generații pe an, uneori și începutul unei a patra generații, în regiunile meridionale. Numărul generațiilor la această specie fiind […]