Iurie Mărgineanu vine cu detalii exclusive privind procedura de prevetting și contestarea rezultatelor la CSJ

08:10

Horoscop 11 septembrie – reuşite azi. Am putea culege roadele muncii noaste, să ne bucurăm de un rezultat extraordinar la şcoală, sau că am trecut cu bine un interviu. FECIOARĂ Se poate să aflaţi o veste bună care să vă scutească de un drum, de un efort, şi să vă puteţi ocupa de alte lucruri […] The post Horoscop 11 septembrie – SCORPION – o să vă daţi întâlnire cu un partener de afaceri appeared first on NEXTA.