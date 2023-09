Republica Moldova se află în pragul unei crize a cărnii de porc

15:30

Candidatul PSRM la funcția de primar al Capitalei, Adrian Albu, susține că oamenii salută realizările din capitală, la care au contribuit aleșii PSRM din Consiliul municipal Chișinău, dar toți cred că se poate mai bine. ”Astăzi, alături de colegii din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, am participat la campania de informare și consultare a oamenilor […] The post Adrian Albu: Oamenii salută realizările din capitală, dar toți cred că se poate mai bine appeared first on Omniapres.